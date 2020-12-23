شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ رحلة "النجمة العاشرة" من النيجر بمواجهة سونيديب.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستهل فريق الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا عندما يلتقي مع فريق سونيديب بطل النيجر في الرابعة من عصر اليوم، الأربعاء، بإستاد الجنرال«سينى كونتشيفي" في نيامي عاصمة النيجر وهي المباراة الأولى للمارد الأحمر في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا التى توّج بها الأهلي يوم 27 نوفمبر الماضي بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف ، ويدخل الاهلي مباراة اليوم دون عدد كبير من لاعبيه للإصابة حيث يفقد الثلاثي محمد مجدي قفشة ، وعمرو السولية ورامي ربيعة للإصابة بفيروس كورونا بجانب إصابة كلاً من وليد سليمان ومروان محسن في الركبة بخلاف إجراء حسين الشحات جراحة منذ أيام بسبب جراحة في "صابع القدم" كما يغيب جونيور أجاي للإصابة في الوتر الوحشي فضلاً عن غياب ناصر ماهر لإصابته بخلع في الكتف خلال مباراة المقاصة في الجولة الإولى لبطولة الدوري الممتاز ، وحرمت الإصابة بفيروس كورونا كذلك الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق .

وسافر الأهلي للنيجر بقائمة تضم 21 لاعباً ، هم : محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وحمدى فتحى ومحمد شريف وأيمن أشرف، وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن، وعلى معلول وأحمد ياسر ريان، وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هانى وطاهر محمد طاهر ومحمد شكرى وسعد سمير.

وحرص كيفين جونسون المدير الفني المؤقت للفريق على التحدث مع لاعبيه بشكل مُكثف عن مباراة اليوم وطالبهم بضرورة التركيز منذ إنطلاق المباراة وعدم الإستهانة بالخصم بدعوى أنه حديث العهد بالكرة الأفريقية كما تحدث موسيماني مع لاعبي الاهلي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" خلال الأيام الماضية طلبهم بالأجتهاد واللعب بحماس وإصرار كما لو كانت المباراة في أدوار مُتقدمة وأمام فريق الكبير وذلك بحثاً عن بداية قوية في رحلة التتويج بالنجمة الافريقية العاشرة في تاريخ النادي.

ويعول الأهلي في مباراة اليوم على أكثر من لاعب رغم الغيابات الكثيرة التى تضرب الفريق ، ويأتي في مقدمة مفاتيح لعب الأهلي ، كلاً من ، على معلول ومحمد شريف وصلاح محسن وآليو ديانج وحمدي فتحي والمغربي بدر بانون وأيمن أشرف والحارس المُتألق محمد الشناوي.

في المقابل ، يتطلع بطل النيجر لتحقيق نتيجة جيدة أمام حامل اللقب رغم صعوبة المهمة ، ويحلم أوجبا محمد بشار المدير الفني لفريق سونيديب بالتألق أمام الأهلي مُستغلاً عامل الأرض لصالحه ، وتحدث أوجبا عن مباراة اليوم ، قائلاً: "أعلم تاريخ الأهلي الكبير، لذلك مواجهته ستكون حافزا لنا لتقديم أفضل ما لدينا ، وتابع: "الأهلي بطل إفريقياولذا ستكون المواجهة صعبة بكل االمقاييس" ، وأتبع ،: " لكننا سنلعب دون خوف وسنبحث عن التأهل

وتأهل سونيديب إلى دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه مقديشيو الصومالي حيث فاز سونيديب على مقديشيو ذهابا وإيابا بأربعة أهداف دون رد في مجموع المباراتين.