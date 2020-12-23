شوبير: مش بهاجم مجاهد حتى لو طريقة عمله مش بتعجبني..وعلى الفيفا إحترام القانون المصري

شن الإعلامي أحمد شوبير هجومًا على مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب إقالة اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، وتعيين لجنة ثلاثية جديدة برئاسة أحمد مجاهد.

طالب الإعلامي أحمد شوبير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، أن يحترم القانون المصري، مثلما يفعل الـ"فيفا" مع القانون السويسري.

وقال "شوبير" خلال تقديم برنامجه " ملعب on" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت": مش بهاجم أحمد مجاهد حتى لو طريقة عمله مش بتعجبني، وعلى الكاف احترام القانون المصري.

وأوضح ان فيفا تتبع القانون السويسري والذى يلزم أن يكون 70% من الموظفين فى المنظومة من سويسرا، ويما ان فيفا يحترم القانون السويسري؛ فعلى الكاف أن يحترم القانون المصري.

وتابع: إذا سألت أي مسؤول في الفيفا بشأن موعد انتخابات اتحاد الكرة مش هيعرف يرد عليك.

وتابع شوبير:" تصريحات وزير الشباب والرياضة أنه سيتم التشاور مع الفيفا يعني أنه سيتم إجراء انتخابات الجبلاية، ولكن تأكيده على أن التشاور مع الفيفا سيتم بما لا يخالف اللوائح المصرية يعني أنه لن تكون هناك انتخابات".

وأشار شوبير ساخرا:" هل فيفا الساعة واحدة التي طلبت تقليص عدد اللجنة الخماسية، أم فيفا الساعة العاشرة!".