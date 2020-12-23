أحمد مجاهد: مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في موعدها..وتأجيلها في حالة واحدة

قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، إنه لا نية لتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المحدد لها يوم 28 ديسمبر الجاري.

وأضاف "مجاهد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": مباراة القمة في موعدها ولا نفكر في تأجيلها، خاصة أننا حصلنا على الموافقات الأمنية اللازمة قبل الإعلان عن موعدها، ولن يتم تأجيلها إلا بقرار أمنى.

وتابع: قررنا تغيير فترة القيد لتكون في يناير، لتتناسب مع فترة القيد حول العالم، وإضافة 5 لاعبين في قوائم الأندية وفتح باب الإعارات، لمساعدتها لتحدي أعباء جائحة كورونا، ومنح الفرصة للاعبي المنتخب الأولمبي للمشاركة.

وأكد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة انه حتى الآن لم أتلق استقالة من ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، وبالطبع سنحقق في مشاركة الفريق في تونس وسنعلن عن نتائج التحقيق خلال الفترة المقبلة، بكل شفافية.