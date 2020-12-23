شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن مهاجم سوبر تحسبا لرحيل مصطفي محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو نادي الزمالك في البحث عن مهاجم سوبر سواء أفريقي أو مصري لضمه لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، تحسبا لرحيل مصطفي محمد للاحتراف الأوروبي في ظل رغبة الأخير في خوض التجربة ورفضه كل محاولات الزمالك الإبقاء عليه.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن مصطفي محمد سيتواجد في صفوف الفريق حتي نهاية الموسم علي اقصي تقدير، وبعد الموسم لن يبقي خاصة أنه سيشارك مع المنتخب الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو الصيف المقبل، وهو ما يجعل فرصة في الاحتراف الصيف المقبل كبيرة ولن يقبل المهاجم الشاب البقاء في الزمالك الموسم المقبل.

وتم عرض أكثر من مهاجم علي لجنة الكرة الفترة المقبلة في مقدمتهم الزامبي والتر بواليا مهاجم الجونة بخلاف مهاجم افريقي محترف في الدورى الاماراتي، وشادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا.

ووضع مسئولو نادى الزمالك شرطًا للموافقة على رحيل مصطفى محمد، للاحتراف خارجيا، حيث اشترط مسئولو قلعة ميت عقبة تلقى عرض بقية مالية قدرها 6 ملايين يورو، وذلك بعدما تلقى مصطفى محمد عرضًا من نادى سانت إتيان الفرنسى، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل، ولكن تم رفضه لضعف القية المالية حيث بلغت قيمة العرض 2.5 مليون يورو.

واشترط مسئولو الزمالك الحصول على 6 ملايين يورو وتوفير بديل على نفس المستوى، للموافقة على رحيل مصطفى محمد، عن الأبيض، فى الوقت الذى يرغب فيه اللاعب بخوض تجربة الاحتراف، خاصة فى ظل حصوله على وعد من قبل بتحقيق حلم الاحتراف.من ناحية أخرى طلب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك من الجهاز الطبي للفريق تنفيذ برنامج تأهيل لتخسيس عبد الله جمعة الظهير الايسر للفريق بعد زيادة وزنه الفترة الماضية بشكل ملحوظ.