شكرا لقرائتكم خبر عن 4 سيناريوهات أمام الأهلى لإنهاء أزمة صانع الألعاب فى مواجهة سونيديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أزمة بسبب كثرة الغيابات في المواجهة التي ستجمعه بمضيفه فريق سونيديب بطل النيجراليوم (الأربعاء) في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري ابطال أفريقيا، وهي المباراة التي يخوضها الفريق الأحمر أيضًا بدون مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد يوم الأربعاء الماضي وخضوعه للعزل في إحدي المستشفيات الخاصة لتلقي الرعاية اللازمة لحين شفاؤه تماما.

موعد مباراة الأهلى وسونيديب والقنوات الناقلة

ويحل الأهلى ضيفا على نظيره سونيديب في الرابعة عصر الأربعاء، وفقا للموعد المحدد من جانب بطل النيجر الذي أبلغ به مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وأعلنت قناة النادي الأهلي بث مباراة بطل النيجر على الهواء مباشرة، بعد الحصول على حقوق بث المباراة.

غيابات الأهلى أمام بطل النيجر

وتعرض الأهلى لصدمة قبل السفر إلى النيجر إثر الإعلان عن غياب الثلاثي عمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" ورامي ربيعة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، بالإضافة إلى غياب مروان محسن ووليد سليمان وجونيور أجايي وحسين الشحات وناصر ماهر بسبب الإصابات المختلفة التي يعانون منها.

تدريبات الأهلى قبل السفر للنيجر

قائمة الأهلي ضد سونيديب

وضمت قائمة الأهلي التي أعلن عنها كيفين جونسون المدرب العام للفريق والذي يتولى المسؤولية الفنية في غياب موسيماني، كل من: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدى فتحى ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن، وعلى معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هانى وطاهر محمد طاهر، ومحمد شكرى وسعد سمير.

وبات كيفين جونسون المدرب العام للأهلي والذي يتولى المسؤولية الفنية في غياب موسيماني أمام 4 سيناريوهات لتعويض الأزمة الأكبر لعدم وجود صانع ألعاب بعد غياب أفشة وناصر ماهر عن المباراة.

كهربا بديل أفشة

السيناريو الأول يتمثل في الاعتماد على محمود عبد المنعم "كهربا" في مركز صانع الألعاب بدلا من أفشة، على أن يلعب طاهر محمد طاهر وجيرالدو في الجناحين الأيمن والأيسر، ومحمد شريف كمهاجم صريح، وهو ما يعد الأقرب لتنفيذه على أرض الواقع.

بينما يتمثل السيناريو الثاني في الاعتماد على طاهر محمد طاهر كصانع ألعاب واستمرار كهربا في الجناج الأيسر، والاستعانة بجيرالدو في الجناح الأيمن، ومحمد شريف في الهجوم.

أما السيناريو الثالث، يعتمد على بقاء كهربا في الجناح الأيسر وطاهر محمد طاهر في الجناح الأيمن، ووجود صلاح محسن في مركز المهاجم الصريح ومن خلفه محمد شريف كصانع ألعاب ومهاجم وهمي في آن واحد.

السيناريو الرابع يتمثل في الاعتماد على الثلاثي أليو ديانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق في وسط الملعب مع تبادل الأدوار في التقدم مع المهاجمين، واستمرار كهربا في الجناح الأيسر وطاهر محمد طاهر في الجناح الأيمن، ومحمد شريف في الهجوم.

كهربا وشريف يقودان الأهلى أمام بطل النيجر

الاعتماد على الخبرة أمام سونيديب

يأتي ذلك في الوقت الذي استقر فيه جونسون على تثبيت التشكيل في باقي المراكز، حيث ينتظر أن يحرس عرين الأهلي محمد الشناوي أمامه الثنائى بدر بانون وأيمن أشرف ومحمد هاني في الظهير الأيمن وعلى معلول في الظهير الأيسر وأليو ديانج وحمدي فتحي في خط الوسط.

ويسعى الأهلي إلى الخروج بنتيجة إيجابية وضمان التأهل مبكرا قبل موقعة الإياب في القاهرة وتحديدًا في السادس من يناير المقبل.