شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب النسائية يواجه لبنان وديا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما مباراة ودية اليوم مع نظيره اللبناني فى أولى اللقاءات الودية الدولية لمنتخبنا الوطنى، ضمن الاستعدادات لتصفيات الأمم الأفريقية وكأس العالم، وتم تحديد استاد اتحاد الشرطة الرياضى بالعباسية لإقامة المباراة فى الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء فيما تقام المباراة الثانية على استاد بتروسبورت يوم السبت الموافق 26 ديسمبر فى الساعة الثانية ظهرا.

ووصل المنتخب اللبنانى لمطار القاهرة الاثنين الماضى فى الساعة الثامنة مساء فى بعثة قوامها 32 فردا 25 لاعبة و7 من الجهاز الفنى ويقود البعثة جورج سولاج رئيس البعثة وحجوب ديمرجان المدير الفني.

جدير بالذكر أن منتخب لبنان حقق الفوز ببطولة غرب آسيا التى أقيمت بالبحرين فى يناير 2020، حيث فاز على منتخب البحرين 0/3، وفاز على منتخب فلسطين 2/4، وفاز على منتخب العراق 0/4.