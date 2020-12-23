شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يحطم عرش بيليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حطم ليونيل ميسي، الأسطور الأرجنتينية قائد فريق برشلونة الرقم القياسي المسجل للأسطور البرازيلية بيليه، في قائمة الأكثر تهديفا مع فريق واحد والبالغ 643 هدفا، بعد أن سجل البرغوث هدفا في شباك بلد الوليد مساء الثلاثاء ليصبح رصيده 644 هدفا. وكان ليونيل ميسي عادل رقم الأسطورة البرازيلية خلال اللقاء السابق لفريق برشلونة أمام فالنسيا والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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