شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يفقد رودريغيز أمام الهلال والباطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أثبتت نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعب فريق الاتحاد غاري رودريغيز صباح أمس (الثلاثاء) في أحد المستشفيات الخاصة بجدة، إصابته في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، مع التهاب بسيط في الوتر، وحاجته للراحة والعلاج الطبيعي لمدة أسبوعين، وبذلك يتأكد غيابه عن مباراتي الهلال والباطن القادمتين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وسيخضع رودريغيز لبرنامج علاجي وتأهيلي من أجل تجهيزه لمواجهة الشباب يوم (الإثنين) الرابع من يناير القادم على ملعب الشرائع، في إياب دور نصف النهائي في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. من جهة أخرى، بدأ المدرب كاريلي تجهيز فريقه لمواجهة الكلاسيكو أمام الهلال يوم (السبت) القادم التي ستقام على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ طالب اللاعبين بتلافي السلبيات التي حدثت في مباراة الرائد الماضية، والتركيز على مباراة الهلال القادمة، من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الـ3، والتقدم للأمام في سلم ترتيب فرق الدوري.



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