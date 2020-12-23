النصر يضغط على شركة الصيانة لتجهيز ملعبه

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جدة - خالد شويل - يدشن فريق النصر أولى مبارياته على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض بمواجهة ضمك يوم (السبت) القادم ضمن الجولة الـ10 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ طلبت الإدارة النصراوية من شركة الصيانة تكثيف العمل خلال 72 ساعة القادمة من أجل خوض لقاء ضمك القادم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض. وجاءت مطالب النصراويين لشركة الصيانة بتعجيل جاهزية الملعب، في ظل عدم انتهاء الصيانة الشتوية لملعب الملز الرئيسي، وانشغال ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض بمواجهة الكلاسيكو التي ستجمع الهلال والاتحاد يوم (السبت) القادم في قمة الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وعدم رغبة نادي النصر خوض مواجهة ضمك على ملعب رديف الملز رغم جاهزيته لإقامة المباريات. يذكر أن نادي النصر هو من قام بتحديد ملعب جامعة الملك سعود بالرياض لاحتضان مباراة النصر وضمك، وأبلغ رابطة دوري المحترفين، وتم اعتماد ذلك من قبل لجنة المسابقات.



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