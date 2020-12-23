شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يحاضر لاعبي الأهلي فى الواحدة ظهراً قبل التحرك لملعب مباراة سونيديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الجنوب إفريقي كيفين جونسون المدرب العام للأهلي والقائم بأعمال المدير الفني بسبب إصابة بيتسو موسيماني بفيروس كورونا، محاضرة أخيرة للاعبين الأهلي بفندق الإقامة في النيجر قبل التحرك إلى ملعب الجنرال سيني كونتش، الذي يستضيف مباراة المارد الأحمر ضد سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير أمس على الملعب التقني، أحد الملاعب الفرعية التابعة للاتحاد النيجري لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة سونيديب.

ويلتقي الأهلي مع سونيديب في الثالثة عصر اليوم الأربعاء بتوقيت نيامي، الرابعة بتوقيت القاهرة، وشهد المران الأخير للأحمر بالأمس إقامة محاضرة نظرية للاعبين، ثم خاض الفريق جانبًا بدنيًّا خفيفًا قبل تنفيذ الجانب الخططي، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة نفذ خلالها الجانب الخططي.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة في نهاية المران، الذي أقيم عصر اليوم للتدريب على الكرات العرضية والضربات الثابتة.

جدير بالذكر أن بعثة الأهلي تعود فجر الخميس إلى القاهرة، بعد الانتهاء من مواجهة سونيديب.