شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات قوية فى الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم 8 مباريات فى الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى، حيث يستضيف منتخب السويس على ملعبه نظيره الترسانة فى أقوى مواجهات الأسبوع نظرا لتكافؤ الفرص بين الفريقين ورغبتهما فى تحقيق الثلاث نقاط لمواصلة المشوار نحو المنافسة على الصعود لدورى الأضواء ، فأبناء الغريب نجحوا فى تحقيق الفوز الأول خارج ملعبهم الجولة الماضية أمام السكة الحديد بهدفين نظيفين وهو ما رفع رصيدهم 6 نقاط فى المركز الخامس للمجموعة وهو نفس رصيد الترسانة الذى فقد نقطتين ثمينتين فى اللقاء الأخير بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله على ملعبها أمام المريخ البورسعيدى .

وفى إطار مباريات نفس المجموعة يستضيف جمهورية شبين بقيادة أبوالعينين شحاته نظيره النجوم بقيادة أمير عزمى مجاهد فى لقاء الجريحين فأبناء المنوفية لا سبيل أمامهم سوى تحقيق الفوز للعبور للمنطقة الدافئة حيث يحتلون المركز الأخير برصيد نقطة ، بينما يسعى النجوم أيضا لتحقيق الفوز أيضا بعد تعقد موقفهم مبكرا واحتلالهم للمركز قبل الأخير برصيد نقطة وحيدة أيضا .

كما يواجه الداخلية صاحب المركز الحادى عشر برصيد 5 نقاط نظيره كوكاكولا صاحب المركز الثانى عشر برصيد 4 نقاط فى لقاء يبحث فيه هشام زكريا المدير الفنى لأصحاب الأرض إلى مواصلة الإنتصارات بعد الفوز الأخير على النجوم بهدفين مقابل هدف من أجل مزاحمة أهل القمة على التأهل ، كما يستضيف النصر المتعثر على ملعبه فريق طنطا بقيادة رضا عبد العال فى لقاء متكافئ يسعى فيه الفريقان لخطف الثلاث نقاط .

وعلى ملعبه ببورسعيد يلتقى المريخ البورسعيدى صاحب المركز العاشر برصيد 5 نقاط مع بتروجت صاحب المركز الرابع برصيد 6 نقاط فى لقاء صعب للضيوف الذين فشلوا فى استغلال نشوة الفوز فى الجولة الأولى واكتفوا بتحقيق التعادل فى الجولات الثلاث الأخيرة ، بينما يسعى أبناء المريخ استغلال نشوة التعادل مع الترسانة لخطف نقاط المباراة والتقدم خطوة مهمة فى جدول المجموعة .

فى الوقت نفسه يلتقى الزرقا مع بورتو السويس ، وسرس الليان مع القناة ، ونادى زد مع السكة الحدود فى مواجهة سهلة نسبيا لأصحاب الأرض الذين نجحوا فى اقتناص الصدارة بعد الفوزين الأخيرين على النجوم وكوكاكولا .