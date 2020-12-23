شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: رحيل رمضان صبحى فيه جانب مادى وكنت أفضل اعتزال عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد يوسف، المدير الفني لنادى البنك الأهلى، نجم الأهلى الأسبق، أن رحيل رمضان صبحى عن الأهلى كان بسبب جانب مادى وكنت أفضل بقاءه فى الأهلى.

وقال محمد يوسف، خلال حواره مع الإعلامى مدحت شلبى فى برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "من وجهة نظرى أن الأفضل لرمضان صبحى البقاء في الأهلى وهو رحيله فيه جانب مادى، وأعتقد أنه راح علشان يرجع تانى لأوروبا باعتبار أن الرحيل من بيراميدز هيكون أسهل من الأهلى، ولكن كان نفسى يكمل مع الأهلى".

وأضاف مدرب البنك الأهلى: محمد شريف يمتلك مواصفات مختلفة عن مهاجمى الأهلى، ولم أتفق مع لاسارتى على عدم مشاركته، وتعلمنا فى الأهلى مساندة المدير الفنى مهما اختلفنا معه".

وتابع محمد يوسف: كنت أفضل أن يتخذ حسام عاشور قرار الاعتزال ولا يلعب لأى ناد آخر بعد الأهلى مع الاحترام لنادى الاتحاد السكندرى وجماهيره، لأن عاشور قضى حياته كلها داخل القلعة الحمراء، ولكن عاشور حاسس إنه يقدر يلعب تانى فهو حر وأتمنى له التوفيق".

وأوضح محمد يوسف: لم تصلنى أى اتصالات من الأهلى عقب رحيل فايلر وكل ما كان يقال كان فى الإعلام فقط، وأرفض العودة للرجل الثانى فى النادى الأهلى مرة أخرى وهناك من يقوم بها حاليا داخل القلعة الحمراء".