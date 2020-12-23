شكرا لقرائتكم خبر عن عماد فتحى لاعب المقاصة يعلن إصابته بتمزق فى الخلفية: معرفش فى إيه بصراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عماد فتحى، لاعب مصر المقاصة، عن سعادته بفوز فريقه على طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جرت بينهما مساء أمس، الثلاثاء، باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فعاليات الجولة الثالثة لبطولة الدورى، معلنا إصابته بمزق فى العضلة الخلفية.

وقال فتحى، عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله على المكسب، والحمد لله مزق خفيف فى الخلفية، معرفش فى إيه بصراحة، بس كلو خير الحمد لله".





واقتنص مصر المقاصة أول ثلاث نقاط له فى الدورى بعد فوزه على طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جرت بينهما، أمس الثلاثاء، باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن فعاليات الجولة الثالثة للدورى، ليرتفع رصيد أبناء إيهاب جلال إلى 3 نقاط، بينما تجمد رصيد الفريق العسكرى عند نقطة وحيدة فى المركز السادس عشر بجدول الترتيب.

تقدم عمرو جمال لطلائع الجيش فى الدقيقة 18 بهدف عالمى، قبل أن ينجح أحمد عبد العزيز مودى فى إدراك هدف التعادل للمقاصة فى الدقيقة 40 من ضربة جزاء، وفى الدقيقة 51 احرز الأثيوبى شيمس بيكلى الهدف الثانى للفريق الفيومى، ليقتنص أبناء إيهاب جلال أول ثلاث نقاط لهم فى المسابقة بعد هزيمتهم فى الجولتين الماضيتين أمام الأهلى وإنبى.