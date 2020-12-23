حازم إمام يكشف.. رد فعله بعد هدف أفشة.. وكواليس مواجهة جيلبرتو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشف حازم إمام قائد والمدافع الأيمن لنادي الزمالك رد فعله بعد هدف محمد مجدي "أفشة" القاتل" في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسجل أفشة هدف الأهلي القاتل في شباك الزمالك في مباراة فاز بها الأهلي 2-1 ليتوج بطلاً لدوري أبطال أفريقيا.

وقال حازم إمام في تصريحات لبرنامج "اللعيب" "كنت أتواجد على مقاعد البدلاء في مباراة الزمالك والأهلي، لم اتدرب كثيراً بسبب أنني كنت مصاب بفيروس كورونا".

وتابع "عندما سجل أفشة هدف الأهلي، أول ما فعلته هو متابعة توقيت المباراة، المباراة كانت سريعة، لكن عندما شاهدت الدقيقة 85 علمت أننا لن نستطيع التعويض، لم أقلق بعد الهدف، لكن عندما شاهدت لوحة المباراة شعرت بالقلق، كنت أعتقد أننا في الدقيقة 70".

وأضاف "الأهلي لا يسيطر على الكرة المصرية، الزمالك في السنوات الأخيرة يفوز بالبطولات أيضاً، وبطولات مباشرة من الأهلي، لا يوجد سيطرة للأهلي".

واستمر "يجب أن نلعب كل مبارياتنا مثل الكؤوس لكي نفوز بالدوري، لقب الدوري يضيع من الزمالك بسبب المباريات السهلة، نفوز بالمباريات الصعبة سواء الأهلي او بيراميدز أو الإسماعيلي، لكن الأزمة في المباريات السهلة".

وحكى " جيلبرتو تسبب في رحيل 7 لاعبين في مركز المدافع الأيمن بالزمالك، كنت "مرعوب"، شعرت بشد عضلي أثناء الإحماء، لكن قدمت أول قمة لي بشكل جيد وساهمت تلك المباراة في تحول مسيرتي، وعندما استبدل جوزيه جيلبرتو شعرت بفرحة كأنني سجلت هدفاً".

وشدد "الزمالك قادم فين، تلك المقولة ظهرت في فترة 2005 حتى 2011 لأن الزمالك كان يمر بفترات صعبة، لم نكن قادرين على تكوين فريق قوي، لكن حالياً الأمر مختلف، الفريق ينافس ومرشح للفوز دائماً ويفوز بالبطولات".

وأكد "في السابق كان هناك لاعبين يخافون من مباريات الأهلي، حالياً لا يوجد أي خوف من مباريات الأهلي، سابقاً عندما تم تصعيدي كان هناك من يخاف ويقلق من الأهلي بسبب النتائج السلبية، الأهلي جيل أبوتريكة وبركات كان متفوق بشكل كبير".

واختتم " اللجنة الحالية التي تدير الزمالك ولجنة الكرة نجحت في حل الكثير من الأزمات، كان لنا مستحقات سابقة حصلنا عليها، هناك رموز كروية تتواجد معنا، لقد بحثوا عن السلبيات أولاً لكي يتم حلها".