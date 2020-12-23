حازم إمام: كهربا لعب معنا وهو أهلاوي.. ساسي مستمر.. ولا يوجد مستحقات متأخرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد حازم إمام قائد والمدافع الأيمن لنادي الزمالك، أن محمود عبدالمنعم "كهربا" ينتمي للنادي الأهلي والجميع وقت لعبه للزمالك كان يعرف هذا الأمر.

ولعب كهربا لصفوف نادي الزمالك لعددة سنوات وفاز بعدد من البطولات قبل أن يترك الفريق ويعود بعد ذلك للنادي الأهلي.

وقال حازم إمام في تصريحات لبرنامج "اللعيب" عبر "إم بي سي مصر" "كهربا طول عمره أهلاوي، لكن هذا الأمر لم يكن يؤثر عليه داخل الملعب، كان يبذل أقصى جهد لصالح الزمالك (بيموت نفسه)، لكن كان أهلاوي وجميع اللاعبين يعرفون ذلك، حالياً لا يوجد لاعب أهلاوي بالفريق، كان كهربا فقط".

وأضاف ""كهربا كان أكثر راحة في الملعب مع الزمالك، طريقة لعبه كانت مناسبة لنا أكثر، لكن بالتأكيد هو مرتاح حالياً لأنه في النادي الذي يشجعه".

وشدد "فرجاني ساسي مستمر مع الزمالك بكل تأكيد، سوف يجدد تعاقده، هو زملكاوي أكثر من زملكاوية كثر، جميع المحترفين سعداء في الزمالك، لديهم شعبية كبيرة وجماهير الزمالك تحبهم، الجميع يساعدهم، لماذا يتركوا الفريق؟".

وصرح "الزمالك ليس قوي إعلامياً، لقد شاهدت مقدمي برامج ليس لهم علاقة بكرة القدم، أصبح كل ما يشغلهم نادي الزمالك وتشبيهات بدول انهارت، في بعض الأحيان أجد بعض من ينتمي لنادي الزمالك لا يقفوا مع النادي، لا يجب تصفية الحسابات على حساب الزمالك، هناك زملكاوية بالإسم وهم كثر".

وأكمل "اللجنة المؤقتة عندما تولت المسؤولية قاموا بصرف المستحقات، بالطبع كان هناك تساؤلات خصوصا من جانب الأجانب، لا يعلموا ما حدث".

واستمر "جميع اللاعبين حصلوا على المستحقات المتأخرة بعد تولي اللجنة المؤقتة إدارة النادي، أيضاً حصلنا على نسبة المشاركة ومقدم الموسم الجديد، لا يوجد لاعب لديه أموال لم يحصل عليها، لا يوجد حجة لأحد".

وتابع "لا يوجد أي مشاكل، نحن نتعامل مع المدير الفني والمشرف على الكرة، لا نتخطى هؤلاء، حدث تغيير في الإدارة أم لا، في النهاية هناك باتشيكو مستمر، وتواجد عبدالحليم علي وأشرف قاسم".

واضاف "كان هناك مشاكل سابقة والإدارة الحالية نجحت في حل العديد من الأمور".

واختتم "لو عاد بي الزمن سأفعل نفس الأمر مع رمضان صبحي عندما "وقف على الكرة"، اذا كنت تريد فعل هذا الأمر فعليك أن تستحمل ما سيحدث لك، تحترم المنافس سيحترمك، في الفترة الأخيرة كنا نتفوق على الأهلي ولم نفعل مثل رمضان صبحي.