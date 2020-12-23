الليلة.. الأهلي يستهل حملته في إفريقيا بمواجهة سونيديب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يستهل الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا حملة الدفاع عن لقبه في النسخة الجديدة من البطولة 2020/2021 بمواجهة سهلة أمام سونيديب بطل النيجر بافتتاح مبارياته في البطولة القارية الأغلى بالقارة السمراء.

ويلتقي الأهلي مع سونيديب عصر اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وكان فريق سونيديب تجاوز فريق مقديشو الصومالي في الدور التمهيدي للبطولة بنتيجة (2-0) في مجموع المباراتين، حيث فاز بطل النيجر ذهابًا على ملعبه بثنائية نظيفة، قبل أن يتعادل سلبيًّا في لقاء الإياب.

بطل النيجر قليل الخبرة يخوض مسابقة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، وهي الثالثة على التوالي بعد خوض نسختي 2019 و2020، لكنه ودّع المسابقة مبكرا في المناسبتين من الدور التمهيدي.

أما بطل إفريقيا فيأمل في استغلال انطلاقته المحلية الإيجابية وتحويلها على المستوى القاري بتحقيق نتيجة جيدة خارج ملعبه تسهل من مهمته قبل خوض لقاء العودة في مصر، المقرر إقامته أحد يومي 5 و6 يناير المقبل.

وحصد حامل لقب الدوري العلامة الكاملة في أول مباراتين ببطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بالفوز على فريقي مصر المقاصة (3-1) وغزل المحلة (3-0) في المباراتين اللتين لعبهم على ملعب "الأهلي we السلام".

ويعاني الأهلي من غيابات عديدة حيث تخلف كل من عمرو السولية، محمد مجدي أفشة ورامي ربيعة عن بعثة الفريق في النيجر بسبب إيجابية المسحة الطبية التي خضع لها الثلاثي وتأكد إصابتهم بفيروس كورونا.

وانضم السولية وأفشة وربيعة إلى قائمة الغائبين عن مواجهة بطل النيجر، والتي تضم كلا من النيجيري جونيور أجايي، ناصر ماهر، مروان محسن ووليد سليمان بداعي الإصابة، وحسين الشحات بسبب الإيقاف.

كما يغيب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن الفريق في النيجر، ليتواصل غيابه عن الفريق للمباراة الثانية على التوالي ويستمر مساعده كيفين جونسون على رأس الجهاز الفني.

وتواصل موسيماني مع الجهاز المعاون وكيفن جونسون لوضع البرنامج التدريبي الأخير للفريق في النيجر، والتشكيل الذي سيخوض به مواجهة سونيديب.

وتكونت قائمة الأهلي من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن، وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر، ومحمد شكري وسعد سمير.

وحقق الأهلي لقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا خلال شهر نوفمبر الماضي بعد فوزه على الزمالك بنتيجة (2-1) في نهائي القرن الذي أقيم على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

ويسعى بطل إفريقيا وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد تسعة ألقاب، إلى تحقيق نتيجة جيدة في ضربة البداية للنسخة الجديدة بدوري أبطال إفريقيا، بعدما اقتنص اللقب في النسخة الماضية ليستعيد الكأس الغائبة عن خزائنه منذ سبعة أعوام.

جدير بالذكر أن بعثة الأهلي تعود فجر الخميس إلى القاهرة بعد الانتهاء من مواجهة سونيديب، حتى يستعد المارد الأحمر لمباراة القمة أمام الزمالك يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز في مباراة القمة التي يحتضنها ملعب برج العرب بالإسكندرية.

بطاقة المباراة:

الفريقان: سونيديب والأهلي.

التوقيت: الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

الحدث: ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

الملعب: الجنرال سيني كونتشي.

القناة الناقلة: قناة الأهلي.