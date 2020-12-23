ترند 2020.. الزمالك بدأ العام بطل وأنهاه بكورونا ورحيل لاعبيه

صعد فريق نادي الزمالك، في مؤشر البحث العالمي جوجل، ومواقع السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر، في فترات عدة خلال العام الذي قرب على الانتهاء 2020.

وقبل انتهاء العام الميلادي تصدر الفريق الأبيض التريندات بموضوعات عدة آخرها إصابة لاعبي الفريق محمود علاء وطارق حامد بفيروس كورونا الفتاك، بعد إجراء المسحة وتأكد الإصابة مساء اليوم الثلاثاء، حتى دشن رواد تويتر هاشتاج دعم والدعاء للاعبي الفريق.

الزمالك يصدر بيانا رسميا بشأن وفاة أحمد بكري رئيس اللجنة المؤقتة

بداية السنة

في بداية عام 2020 على الزمالك، كانت رائعة، حيث انطلق العام، بانتصارات وبطولات جعلت الفريق الأبيض أفضل نادٍ في إفريقيا، واكتسح جميع منافسيه بما فيهم الغريم التقليدي الأهلي، إلا أن سيناريو النهاية لم يكن كما ينتظره جمهور الأبيض.

توج الزمالك في البداية بالسوبر الأفريقي ثم توج

بعد ذلك بالسوبر الأوروبي، ولكن الأهلي خطف منه دوري أبطال إفريقيا.

فيديو.. هاني شاكر يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة الزمالك

الأتوبيس ماوصلش

الزمالك كان على موعد لملاقاة الأهلي، بعد أسبوع واحد فقط من الفوز عليه في الإمارات، وكانت هذه المباراة من المقرر أن تقام على استاد القاهرة الدولي، بالدور الأول من بطولة الدوري، إلا أن الأبيض أعلن انسحابه من المباراة، ورفض الذهاب إلى استاد القاهرة، بداعي أن الأوتوبيس تعطل على كوبري أكتوبر، وغادر اللاعبون وقتها الحافلة عائدين إلى منازلهم.

خالد الغندور : أشرف بن شرقي أقسم لي على استمراره مع الزمالك

مصابين بكورونا

وأثبتت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبي الفريق الأبيض، والجهاز الفني

والإداري للفريق، أمس الإثنين، إصابة ثنائي الزمالك، طارق حامد ومحمود علاء بالوباء العالمي وإيجابية العينة التي خضعوا لها.

كما أصيب إبراهيم زراع، أحد الاداريين في الفريق بالفيروس، بالإضافة إلى محمد الششتاوي، وهو أحد أعضاء الجهاز الطبي.

غضب مصطفى محمد

سيتغيب عن الفريق في أول مباراتين في دور المجموعات، وذلك بسبب إيقاف اللاعب الذي سيستمر رغم تأهل الفريق إلى دور المجموعات، بينما قال الإعلامي هاني حتحوت، إن اللاعب تغيب عن المران الجماعي لفريقه، يوم الأحد، اعتراضًا على رفض احترافه.

حتحوت أكد أنه كان يرغب في الرحيل عن الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بعدما حصل على وعد إدارة الزمالك السابقة بالسماح له بالرحيل، ويأتي ذلك عقب انتهاء بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بن شرقي يثير الجدل

بينما حسم المغربي أشرف بن شرقي، مهاجم نادي الزمالك، قراره بعدم الرحيل عن نادي الزمالك، وذلك بعدما نشر صورته من تدريبات الفريق، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وعلق: "اليوم الجديد هو بداية جديدة.. الحمد لله على كل شيء".