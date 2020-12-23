صبا أبوديب تفوز بذهبية الجمهورية في بطولة الجمباز تحت 8 سنوات

نجحت صبا محمد إسماعيل أبوديب في الفوز بالميدالية الذهبية ببطولة الجمهورية للجمباز تحت سن 8 سنوات، وذلك في البطولة التي أقيمت بنادي النصر بالقاهرة. البطولة التي أقيمت بنادي النصر بالقاهرة. ويذكر أن اللاعبة صبا أبوديب من مواليد قرية ميت يزيد التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وقد نجحت في تحقيق الفوز بالميدالية الذهبية مرتين متتاليتين قبل فوزها بالميدالية الذهبية للعام الحالي.

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