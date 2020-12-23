برشلونة يعود للإنتصار ويقسو على بلد الوليد بثلاثية نظيفة

عاد برشلونة إلى سكة الانتصارات بفوز باهر على مضيفه بلد الوليد بثلاثية نظيفة اليوم الأربعاء في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



استعاد برشلونة رونقه بالفوز على مضيفه بلد الوليد المتعثر 3-صفر ليرتقي إلى المركز الخامس برصيد 24 نقطة، فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية.



وسجل الفرنسي كليمان لانغلي (21) والدنماركي مارتن برايثويت (35) والأرجنتيني ليونيل ميسي (65).



استهل الضيوف التسجيل بعد تمرير ميسي كرة أمامية على المقاس في عمق منطقة الجزاء لرأس الفرنسي لانغلي الذي أودعها ببراعة في المرمى (21).



وضاعف برايثويت النتيجة بعد متابعته تمريرة الأميركي سيرجينيو ديست من على باب المرمى الخالي من حارسه جوردي ماسيب (35).



وسجل ميسي الهدف الثالث بعدما اخترق منطقة الجزاء وسدد بيساره في الزاوية البعيدة للحارس (65).



وانفرد ميسي بالرقم القياسي في عدد الأهداف في صفوف ناد واحد (644 هدفا) الذي كان يتقاسمه مع بيليه (643 هدفا).



وتأتي هذه النتيجة الإيجابية لتمحو التعادل المخيب الذي سجله البلوغرانا أمام ضيفه فالنسيا المتعثّر (2-2) في المرحلة الرابعة عشرة.

المصدر: وكالات