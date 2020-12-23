مانشستر سيتي يكتسح أرسنال ويصعد إلى نصف نهائي كأس الرابطة

صعد مانشستر سيتي إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية لكرة القدم عقب فوزه الكبير خارج ملعبه على مستضيفه أرسنال "المنهار" بأربعة أهداف مقابل هدف الثلاثاء ضمن الدور ربع النهائي.

وسريعاً افتتح غابرييل خيسوس التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة الثالثة وسريعاً ما تعادل الكسندر لاكازيت للمدفعجية في الدقيقة 32.

ومالت الكفة تماماً لصالح سيتي في الشوط الثاني عقب تسجيله ثلاثة أهداف متتالية عن طريق رياض محرز في الدقيقة 55 وفيل فودين في الدقيقة 59 وأخيراً ايميريك لابورت في الدقيقة 73.

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