شكرا لقرائتكم خبر عن تانجي ندومبيلي بديل سيرجو بوسكيتس في برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - على عكس البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، يبدو أن المدير الفني لبرشلونة رونالد كومان، مقتنع تمام الاقتناع بإمكانيات لاعب خط وسط توتنهام الإنجليزي تانجي ندومبيلي.ورغم أن لاعب خط الوسط الفرنسي لم يستطع إقناع مدربه بإمكانياته الفنية، أصبح اليوم مطلوبا في برشلونة كبديل لبوسكيتس.

ويسعى المدرب الهولندي للتعاقد مع ندومبيلي، ليكون بديلا لسيرجيو بوسكيتس، حسبما نقل موقع «دون بالون» الرياضي الإسباني.