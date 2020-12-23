شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يحدد مصير صلاح في ليفربول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم نادي ليفربول موقفه من بيع نجمه محمد صلاح، الصيف المقبل، في ظل المزاعم التي أثيرت بشأن شعور الدولي المصري بـ«الضيق» مع حامل لقب الدوري الإنجليزي، بحسب تقارير صحفية بريطانية.
وأكد موقع صحيفة «ذا صن» البريطاني، إلى أن الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول وإدارة النادي سعداء للغاية بالمستوى اللافت لمحمد صلاح مع الفريق، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي تفكير لديهم في الاستغناء عنه.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
126,273
-
تعافي
107,162
-
وفيات
7,130
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يحدد مصير صلاح في ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.