شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يحدد مصير صلاح في ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم نادي ليفربول موقفه من بيع نجمه محمد صلاح، الصيف المقبل، في ظل المزاعم التي أثيرت بشأن شعور الدولي المصري بـ«الضيق» مع حامل لقب الدوري الإنجليزي، بحسب تقارير صحفية بريطانية.

وأكد موقع صحيفة «ذا صن» البريطاني، إلى أن الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول وإدارة النادي سعداء للغاية بالمستوى اللافت لمحمد صلاح مع الفريق، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي تفكير لديهم في الاستغناء عنه.