شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يعترف بصعوبة لقاء ستوك سيتي في كأس إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، إن مواجهة ستوك سيتي اليوم الأربعاء في كأس الرابطة، لن تكون سهلة، مع سعيه لبلوغ الدور قبل النهائي. وتجنب توتنهام ونيوكاسل يونايتد، مواجهة خالصة بين فريقين من الدوري الممتاز، مثل آرسنال الذي سيلعب مع مانشستر سيتي وإيفرتون، الذي سيستضيف مانشستر يونايتد هذا الأسبوع.

وقال مورينيو، إنه يعرف تماما مدى خطورة ستوك، الذي تحسن مستواه بعد موسمين من المعاناة، منذ هبوطه من الدوري الممتاز، ويحتل حاليا المركز السابع في الدرجة الثانية.