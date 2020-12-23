شكرا لقرائتكم خبر عن بيرلو عقب السقوط أمام فيورنتينا: قدما أسوأ مباراة في تاريخنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صب أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس على لاعبيه عقب الخسارة التاريخية التى تعرض لها الفريق الإيطالي أمام فيورنتينا بثلاثية دون رد خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الثلاثاء.
ووفقا لموقع لاجازيتا الإيطالي، قال بيرلو، قدمنا أسوأ مباراة في تاريخنا الكروي، إنها هذه قاسية، لم نقدم أداءا فنيا جيدا، كنا مرتبكين جدا داخل المستطيل الأخضر
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الوضع في مصر
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اصابات
126,273
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تعافي
107,162
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وفيات
7,130
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