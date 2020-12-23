شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الكالشتيو» يقرر إعادة مباراة نابولي واليوفي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر إعادة مباراة يوفنتوس ونظيره نابولي، والتي كانت قد ألغيت من الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، بعد فشل فريق الجنوب السفر إلى تورينو لحضور المباراة بسبب قرار السلطات المحلية بالمدينة.
ولم يحضر نابولي إلى ملعب أليانز ستاديوم في 4 أكتوبر الماضي، ليصدر قرار باعتبار نابولي مهزومًا بنتيجة (3-0)، بجانب خصم نقطة من رصيده لعدم حضوره للمباراة المخطط لها.
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