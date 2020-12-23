شكرا لقرائتكم خبر عن فيورنتينا يُسقط يوفنتوس بثلاثية في الكالتشيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فيورنتينا فوزًا كبيرًا على مضيفه يوفنتوس، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بمعقل اليوفي بأليانز ستاديوم، في إطار منافسات الجولة 14 من الدوري الإيطالي.

سجل دوسان فالهوفيتش وأليكس ساندرو بالخطأ في مرماه ومارتن كاسيريس، أهداف الفيولا بالدقائق 3 و76 و81 على الترتيب. بخسارة يوفنتوس، تجمد رصيد السيدة العجوز عند 24 نقطة بالمركز الرابع، بينما رفع فيورنتينا رصيده إلى 14 نقطة بالمركز الـ14