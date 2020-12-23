شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة السابعة في تاريحه.. ألابا لاعب العام في النمسا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختير دافيد ألابا، لاعب بايرن ميونخ، لاعب العام في النمسا للمرة السابعة، من قبل مدربي أندية بوندسليجا النمسا. ويعد ألابا، الذي أصبح أحد الركائز الأساسية للفريق البافاري بفضل تعدد مراكزه، حيث تم إشراكه في مركز المدافع والظهير الأيسر ولاعب الوسط، أكثر لاعب نمساوي حصولا على هذه الجائزة، متفوقا على صاحب المركز الثاني وهو إيفيكا فاستيك بثلاث مرات.
ولم يرغب اللاعب -الذي ينتهي عقده مع الفريق البافاري في الصيف المقبل- في الإدلاء بأية تفاصيل حول إمكانية تجديد عقده واكتفى بقول إنه سعيد للغاية بكونه جزء من هذا الفريق وأنه حقق معه أهدافا كان يرغب في تحقيقها.
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