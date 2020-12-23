عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميسي يحطم رقم بيليه بهدفه الـ644 مع برشلونة

الأربعاء 23 ديسمبر 2020

الخليج 365

حطم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، رقم الأسطورة البرازيلي بيليه، بعد تسجيله هدفا في مباراة برشلونة ضد بلد الوليد، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، في إطار الجولة الـ15 للدوري الإسباني.



وكان ميسي، قد حقق إنجازاً جديداً بتسجيله 643 هدفاً مع فريق واحد، ومعادلة رقم بيليه، ليتخطاه اليوم بتسجيله الهدف رقم 644، ليصبح الهداف التاريخي مع فريق واحد في تاريخ كرة القدم.

وكان ميسي قد افتتح أهدافه مع برشلونة عام 2005 بتسجيله هدفاً ضد فريق ألباسيتي.

وكان بيليه، قد سجّل 643 هدفاً خلال 19 موسما في صفوف الفريق البرازيلي سانتوس بين عامي 1956 و1974.

كما رفع ميسي رصيده من الأهداف إلى 7 ليرتقي للمركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإسباني، الذي يتصدره جيرارد مورينو، نجم فياريال، برصيد 8 أهداف، ويأتي خلفه إياغو أسباس، نجم سيلتا فيغو، وكريم بنزيما، نجم ريال مدريد، وميسي، ولويس سواريز، نجم أتلتيكو مدريد، وكلهم لديهم 7 أهداف.

وقدم برشلونة عرضا قويا وفاز خارج أرضه 3-صفر على ريال بلد الوليد في الدوري الإسباني، يوم الثلاثاء.

وصنع ميسي أخيرا هدفه الأول هذا الموسم عندما أرسل كرة عرضية حولها المدافع كليمو لينجليه إلى داخل الشباك في الدقيقة 21.

وساهم ميسي أيضا في الهدف الثاني حيث أرسل تمريرة رائعة إلى الظهير الأيمن سيرجينو ديست ليحولها سريعا إلى كرة عرضية في طريق مارتن بريثويت وتهتز الشباك في الدقيقة 35.

وتوج ميسي، محطم الأرقام القياسية، مجهوده الكبير بالتسجيل بنفسه، حيث تلقى تمريرة من الشاب بيدري وسدد الكرة بقوة من مدى قريب في مرمى أصحاب الأرض.