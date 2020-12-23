بطولة السعودية: السوري السومة أفضل هداف منذ اعتماد نظام الاحتراف

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الرياض: بات مهاجم الاهلي السوري عمر السومة افضل هداف في تاريخ بطولة السعودية لكرة القدم منذ اعتماد نظام الاحتراف موسم 2008-2009 بتسجيله هدف المباراة الوحيد لفريقه في مرمى الفتح في ختام مباريات المرحلة التاسعة من بطولة السعودية لكرة القدم الثلاثاء.

وجاء هدف السومة في الدقيقة 53 رافعا رصيده الى 127 هدفا متفوقا بهدف عن ناصر الشمراني صاحب الرقم القياسي السابق.

ورفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني في حين بقي الفتح على رصيده السابق 10 نقاط في المركز الثالث عشر .

وجاء الشوط الأول متكافئاً إلى حد كبير، وكاد الأهلي أن يخطف هدفاً لولا تدخل توفيق بوحيمد الذي أبعد رأسية السومة قبل ولوجها مرماه (30).

وبعد مرور خمس دقائق على انطلاقة الشوط الثاني تهيأت فرصة محققة للفتح ولكن كرة علي الزقعان مرت بجانب القائم (51).

ومن كرة عرضية افتتح الأهلي باب التسجيل حيث تطاول السومة للكرة ولعبها برأسه على يسار الحارس الاوكراني ماكسيم كوفال (53).

وأضاع الأهلي هدفاً محققاً عندما واجه البرازيلي لوكاس ليما المرمى ولعب الكرة بجانب القائم (74) وحرمت العارضة الأهلي من هدف محقق عندما تصدت لكرة إدريس فتوحي القوية (82).

وكاد الفتح أن يدرك التعادل في الوقت القاتل ولكن كرة مراد باتنا التي صوبها من ركلة حرة مباشرة تصدى لها العويس وحولها بأطراف أصابعه الى ركنية.

ورد الاتفاق اعتباره امام مضيفه الفيصلي الذي أقصاه من مسابقة كأس الملك، وتغلب عليه 3-0، سجلهما التونسي نعيم سليتي (24) والسلوفاكي فيليب كيس (69 من ركلة جزاء) والمغربي وليد أزارو (90+4).

وقفز الاتفاق للمركز السادس في سلم الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة، فيما تراجع الفيصلي للمركز السابع وبقي على رصيده السابق 13 نقطة .

وانتزع الوحدة فوزاً ثميناً، عندما تجاوز العين 2-1.

سجل للوحدة، البرتغالي هرناني فورتيس (24) وحسن الحربي بالخطأ في مرماه (77)، وللعين النيجري أمادو موتاري (28) .

ورفع الوحدة رصيده إلى 12 نقطة وتقدم للمركز التاسع، بينما بقي العين على رصيده السابق 7 نقاط في المركز الرابع عشر .

وجاء الشوط الأول سريعاً من الفريقين، واستثمر الوحدة خطأ دفاعيا ليقص شريط الأهداف عندما خطف بيتراتوس الكرة ومررها لزميله هرناني فوزتيس الذي واجه المرمى ولعب الكرة قوية على يمين مزيد الشمري (24).

وبعد ثلاث دقائق تمكن العين من تعديل النتيجة، عندما انطلق أمادو موتاري خلف كرة طويلة وتجاوز المدافع قبل أن يصوبها قوية في أقصى الزاوية اليسرى للحارس عبدالله العويشير (28).

وفي الشوط الثاني لاحت فرصة للعين لأخذ الأسبقية ولكن كرة محمد فؤاد ابعدها الدفاع للركنية (75) ومن كرة عرضية نجح الوحدة في معاودة التقدم، حيث حاول مدافع العين حسن الحربي إبعادها ولكنه وضعها بالخطأ في مرمى فريقه (77) .

وقلب ضمك الطاولة على جاره أبها في دربي عسير عندما حول تأخره بهدف إلى فوز 2-1.

تقدم أبها بهدف التونسي كريم العواضي (9) ورد ضمك بهدفي الأرجنتيني سيرجيو فيتور (37) ومازن أبو شرارة (90+4) .

ورفع ضمك رصيده إلى 7 نقاط، فيما بقي أبها على رصيده السابق 11 نقطة.