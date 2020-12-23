بطولة إيطاليا: نابولي يفوز بالاستئناف على قرار تخسيره أمام يوفنتوس

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روما: فاز نادي نابولي الثلاثاء بالاستئناف الذي تقدم به بعد تخسيره في تشرين الأول/اكتوبر الماضي المباراة ضد يوفنتوس صفر-3 وخصم نقطة واحدة من رصيده لعدم حضوره للملعب لخوض المباراة في الدوري الإيطالي لتواجد لاعبيه في الحجر الصحي جراء فيروس كورونا المستجد.

وافادت وسائل الإعلام الإيطالية أن المباراة ستقام على ملعب أليانز ستاديوم في 13 كانون الثاني/يناير المقبل.

وقال رئيس نابولي أوريليو دي لاورنتيس على "تويتر" عن القرار: "نحن سعداء".

وأضاف "نحن نعيش في بلد لا يمكن فيه إدانة أولئك الذين يحترمون القوانين. ونابولي دائما يتبع القواعد".

واسفر الوضع الجديد عن تقدم نابولي للمركز الثالث بدلا من يوفنتوس إلذى اضحى رابعا وللاثنين 24 نقطة مع افضلية الأهداف للأول، ليصبح الفارق مع ميلان المتصدر 7 نقاط.

ورفع نابولي قضيته إلى احدى اللجان التحكيمية التابعة للجنة الأولمبية الإيطالية بعد أن رفض الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدوري الإيطالي الطعون التي تقدم بها.

وقالت اللجنة الأولمبية في بيان إنها "قبلت الاستئناف الذي قدمه نابولي وألغت دون تأجيل قرار محكمة الاستئناف الرياضية التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بما في ذلك عقوبتا الخسارة أمام يوفنتوس وخصم نقطة".

وتم اعلان فوز يوفنتوس بالمباراة التي كانت مقررة في الرابع من تشرين الأول/اكتوبر 3-صفر لعدم سفر نابولي إلى تورينو، بالاضافة إلى حسم نقطة من رصيد الاخير.

وجاءت مباراة الطرفين بعد ايام قليلة من مواجهة نابولي مع جنوى الذي اجتاحه فيروس كورونا في تلك الفترة.

وارتكز الفريق الجنوبي في قراره على تعليمات السلطات الصحية في منطقة كامبانيا بعدم السفر إلى تورينو والبقاء في الحجر الصحي بعد اصابة لاعبيه المقدوني الجيف الماس والبولندي بيوتر زيلنسكي بـ"كوفيد-19"، من منطلق اعتقاده بأنه ينفذ البروتوكول الرياضي. لكن اللجنة التأديبية في الرابطة رأت بأن فريق المدرب جينارو غاتوزو لم يتبع البروتوكول المعتمد للجائحة في الدوري المحلي الذي ينص على أن أي فريق لديه 13 لاعبا سليما بمن فيهم حارس مرمى يمكنه أن يلعب المباريات.

وكان نابولي قد طلب تأجيل المباراة بعد وضع جميع لاعبيه في الحجر الصحي، بناء على تعليمات من السلطات الصحية المحلية، لكن الرابطة قررت الإبقاء على موعد المباراة كما كان مخطط لها.

وبحسب البروتوكول المعتمد من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) فإن الحالة الوحيدة التي تؤدي إلى تأجيل المباراة هي وجود 10 حالات إيجابية جديدة بـ"كوفيد-19" في الفريق على مدى الأسبوع وهو ما انطبق على وضع جنوى التي أجلت مباراته مع تورينو خلال المرحلة نفسها.