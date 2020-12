شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف على الهواء بين شوبير وعصام سالم بسبب الأهلى والزمالك (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشب خلاف على الهواء بين أحمد شوبير والإعلامى عصام سالم رئيس المنظومة الرياضية بنادى الزمالك بسبب قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك، حيث حدثت مشادة كلامية بينهما، فى رد الأخير على سؤال حول التعصب الرياضى والتطرف الكروى أثناء برنامج ملعب on time sport, على قناة on time on time sport.

وأكد عصام سالم أن سبب التعصب الرياضى من لدى جماهير الزمالك نتيجة تراكمات طوال السنين الماضية تسبب فى حالة من الإحباط والغضب، مستشهدا بتصريحات عضو اتحاد كرة سابق قال حينها:" طول ما احنا موجودين فى الاتحاد عمر الزمالك ماهياخد الدوري"، ليرد عليه شوبير بأنه يقصد حازم الهوارى والكلام غير صحيح ولم يحدث هذا، ليزيد رئيس المنظومة الرياضية فى الأبيض قائلا: "إن الوزير خالد عبد العزيز صرح فى مرة قائلا أن مزاج الشارع المصري والفرحة تكون أكبر عندما يكسب الأهلى، ليرد عليه شوبير بحدة أن تلك الفيديوهات غير موجودة، وأنه مجرد كلام ولا أساس له.

وفى النهاية قال سالم: "أنا مع الانتماء.. والعدالة هي سر الخروج من التعصب والتطرف"، مضيفا: "الزمالك يتسمك بإقامة مباراة القمة فى موعدها لمصالحة جماهيره عقب فقدان لقب دورى أبطال أفريقيا أمام الأهلى".