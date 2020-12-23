شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي من الملعب للمطار مباشرة بعد مباراة سونيديب للعودة إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر بعثة الأهلي المتواجدة في النيجر ملعب ملعب الجنرال سيني كونتشي، الذي يستضيف مباراة المارد الأحمر ضد سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، إلى مطار ديوري هاماني مباشرة لإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالعودة إلى القاهرة والمقرر لها مساء اليوم الأربعاء عبر طائرة خاصة.

ومن المقرر أن تستقل بعثة الأهلي الأتوبيس الذي يقلهم من ملعب المباراة إلى المطار مباشرة دون العودة إلى فندق الإقامة بالنيجر، لاستكمال رحلة العودة إلى القاهرة.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير أمس على الملعب التقني، أحد الملاعب الفرعية التابعة للاتحاد النيجري لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة سونيديب.

ويلتقي الأهلي مع سونيديب في الثالثة عصر اليوم الأربعاء بتوقيت نيامي، الرابعة بتوقيت القاهرة، وشهد المران الأخير للأحمر بالأمس إقامة محاضرة نظرية للاعبين، ثم خاض الفريق جانبًا بدنيًّا خفيفًا قبل تنفيذ الجانب الخططي، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة نفذ خلالها الجانب الخططي.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة في نهاية المران، الذي أقيم عصر اليوم للتدريب على الكرات العرضية والضربات الثابتة.

جدير بالذكر أن بعثة الأهلي تعود فجر الخميس إلى القاهرة، بعد الانتهاء من مواجهة سونيديب.