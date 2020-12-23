شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: بن شرقى وأوباما وساسى مستمرون فى القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية بالنادى الزمالك، جماهير القلعة البيضاء بخصوص تجديد عقود نجوم الفريق، حيث أكد أن المفاوضات مع ساسي وبن شرقى وأوباما ومصطفى محمد تسير بشكل جيد، وجميعهم فى الطريق إلى التجديد خلال الأيام القادمة.

وأضاف رئيس المنظومة الإعلامية بالنادى الزمالك فى برنامج ملعب on time sport, على قناةon time on time sport، أن المفاوضات مع ساسي تسير بشكل سليم وسيجدد لمدة موسمين قادمين، كما أن أشرف بن شرقى حصل على جميع مستحقاته ويتبقى فى عقده عامين وأمر المغربي محسوم بعد حصوله على المستحقات لكن الأزمة انتهت، والصعوبة كانت في توقيت إنذار عدم حصوله على مستحقاته لكن انتهت ولا يزال في تعاقده موسمين.

وواصل سالم: "مصطفى محمد سيستمر حتى نهاية الموسم على الأقل واحترافه سيكون عقب أولميباد طوكيو"، مضيفا المفاوضات مع يوسف أوباما تسير بشكل جيد ومن المنتظر التجديد له لمدة عامين وأنها مستمرة معه، مشيدا بدور أيمن يونس الذى يقوم بدور كبير فى التجديد لنجوم الفريق ومعه أشرف قاسم وعبد الحليم علي.

وأكد عصام سالم: "دور المنظومة الإعلامية هو الدفاع بكل قوة عن حقوق نادي الزمالك.. وكله بالأصول، واللجنة الثلاثية تهدف لترتيب البيت الزملكاوى من جديد، واللجنة القانونية تبذل أقصى ما فى وسعها لحل المشكلات داخل النادى والدولة تقف بكل قوة مع الزمالك لأن الأهلى والزمالك عنوان الرياضة المصرية".

وزف سالم بشرة لجماهير الزمالك عن طريق قوله نقلا عن نائب رئيس اللجنة القانونية الذى رحب بعودة أى عضو تم شطب عضويته ثم حصل على حكم قضائى ببطلان هذا القرار، مؤكدا أن أى عضو يحصل على حكم من المحكمة يمكنه العودة للنادى فى أى وقت.

وعن احتراف مصطفى محمد قال: "من حق اللاعب التفكير فى الاحتراف، ومن حق الزمالك الاستفادة منه أقصى استفادة وعليه إنهاء هذا الموسم ومن بعدها يلعب الأولميباد لترتفع قيمته وسعره، ويدرك تماما أن النادى يريد مصلحته وهناك اتفاق على استمراراه حتى يونيو، وأطمئن جمهور الزمالك باستمرار فرجانى ساسي مع الزمالك وفرص بقاء التونسي كبيرة جدا".

واستشهد بالمقاتل طارق حامد كمثال للانتماء والتفانى فى حب الزمالك ولا صحة لما تردد عن رغبته فى المساواة مع فرجانى ساسي ماديا مضيفا أن ما تردد بخصوص الحالة الصحية للمستشار أحمد بكري رئيس اللجنة القانوينية فى الزمالك مجرد إشاعات.

وأكد سالم: "سأحتفل بمرور 100 سنة على تأسيس النادى بداية السنة الجديدة"، مضيفا: "ناديا العين والوصل الإماراتيين حريصان على استقرار الزمالك، وأن نادى العين متسمك بنجمه التوجولى لابا كودجو".