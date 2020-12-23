3 أسباب تدفع طلعت يوسف للتألق مع الإسماعيلي هذا الموسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عين مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام علي الكرة، طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، ومعه جهاز معاون يضم كلا من محمد وهبه مدرب عام وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمي والدكتور أحمد عبد اللطيف مخطط أحمال.

ويعول جماهير الإسماعيلي على المدرب المصري الجديد الذى سيتولي مسؤولية تدريب الدروايش لمدة موسم واحد، الكثير من الآمال والطموحات لعودة برازيل مصر إلى سابق عهده خلال المباريات المتبقية من الدورى وبمختلف المسابقات هذا الموسم للمنافسة على جميع البطولات .

ونستعرض 3 أسباب تدفع طلعت يوسف إلى التألق مع الإسماعيلي هذا الموسم وهى:





التعامل النفسي والإستعانة بالصفقات الجديدة

يبحث طلعت يوسف عن التعامل نفسيا بشكل جيد مع نجوم فريق الإسماعيلي قبل التدريب على الأمور الفنية ليشعر جميع اللاعبين بالراحة النفسية ويكونا على قدر المسئولية فى الملعب والتضحية وتقديم كل ما لديهم للفوز فى المباريات المقبلة وعليه الاستعانة بالصفقات الجديدة لعمل خليط بين نجوم الدراويش والصفقات الجديدة فى توليفة كروية يكون المستفيد منها برازيل مصر فى المقام الأول.

وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال الميركاتو الصيفى وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

علاج الأخطاء الدفاعية ومعرفته بامكانيات اللاعبين

يركز طلعت يوسف على علاج الأخطاء الدفاعية وتلقين اللاعبين واجباتهم الدفاعية حيث سيكون شغل المدرب الجديد الأول هو عدم دخول أهداف فى مرماه والدفاع بشكل جيد فى كل المباريات.

وتبقى خبرات يوسف هى الحل الأمثل فى طريقته فى التعامل مع نجوم الدراويش حيث أنه على دراية ومعرفة بإمكانيات جميع اللاعبين وسيحث الجميع على الدفاع حتى المهاجمين وجميع الخطوط فى العودة إلى الخطوط الخلفية للدفاع كتلة واحدة ثم التدرج فى التحرك بالكرة وشن الهجمات المرتدة من خلال استغلال المساحات.

أمل التتويج بالبطولة العربية والمربع الذهبي فى الدورى

طموح طلعت يوسف مع الدراويش سيصل إلى منصات التتويج من خلال اقتراب الفريق من حصد لقب البطولة العربية حيث ينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك يوسف مع الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وفى نفس الوقت سيعي طلعت إلى دخول المربع الذهبى فى الدورى العام من خلال المنافسة والفوز بالمباريات القادمة فى المسابقة المحلية .

وتولى طلعت يوسف 65 عاما، تدريب عدة أندية منها فريق تليفونات بني سويف، ثم الاتحاد السكندري، والاتحاد الليبي ون بعدهم طلائع الجيش، ثم عاد لتدريب الاتحاد السكندري، وانتهى تعاقده معه الموسم الماضي.

وأقالت إدارة الإسماعيلي، قد البرازيلي ريكاردو من تدريب الفريق بعد سلسلة النتائج السلبية للفريق في الدوري العام، بالتعادل مع المصري والإنتاج الحربي والهزيمة من الجونة حيث قاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 13 مباراة قبل رحيله فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر خمسة مواجهات وأحرز 15 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.