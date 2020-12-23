شكرا لقرائتكم خبر عن شالكه يحقق انتصاره الأول منذ عام ويطرد «أوليم» من كأس ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق شالكه، أول فوز له منذ قرابة عام، وتغلب على مضيفه أوليم، بنتيجة 3-1، اليوم الثلاثاء، في الدور الثاني لكأس ألمانيا. وسجل شالكه، فوزه الأول بعد مسيرة خالية من الانتصارات على مدار 29 مباراة في البوندسليجا في آخر 11 شهرًا. تقدم سيردار بهدف لشالكه في الدقيقة 27، ثم أضاف بينيتو رامان الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 51 و63، وتكفل يوهانيس ريخيرت بالهدف الوحيد لأولم في الدقيقة 82. الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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