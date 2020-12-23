شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تضرب باريس سان جيرمان قبل موقعة ستراسبورج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر باريس سان جيرمان، بيانًا رسميًا، عن حالة لاعبيه المصابين، قبل مواجهة ستراسبورج، اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن مباريات الجولة 17 للدوري الفرنسي. ويفتقد سان جيرمان، 10 لاعبين من صفوفه أمام ستراسبورج بسبب الإصابة.
وأشار التقرير، إلى أن الغيابات قد تصل إلى 11 لاعبًا، بعد تقييم حالة المهاجم كيليان مبابي.
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