شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد ينفرد بصدارة الليجا بثنائية في ريال سوسيداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انفرد أتلتيكو مدريد بصدارة الليجا، إثر فوزه الثمين على ريال سوسيداد بثنائية نظيفة، على ملعب ريالي أرينا، في إطار الجولة 15. وبعد شوط أول خرج بشباك نظيفة للفريقين، جاءت الإنفراجة مدريدية مع أولى دقائق الشوط الثاني وتحديدا الدقيقة 49 برأسية قوية من المدافع ماريو إيرموسو.

وفي الوقت الذي كان يبحث فيه الفريق الباسكي عن تدارك الموقف بهدف التعادل، أنهى ماركوس يورنتي المباراة بالهدف الثاني لأتلتيكو في الدقيقة 76، بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

وضرب رجال الأرجنتيني دييجو سيميوني أكثر من عصفور بهذه النتيجة، حيث أنهم واصلوا بها مسلسل الفوز للجولة الثانية على التوالي، وهو العاشر أيضا هذا الموسم كأكثر الفرق حصدا للنقاط الثلاث حتى الآن.

الفوز أيضا قفز برصيد الأتلتي للنقطة 32، ليتربعوا على صدارة الترتيب بفارق 3 نقاط عن جارهم اللدود ريال مدريد، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة، مع تبقي مباراتين مؤجلتين للروخي بلانكوس.