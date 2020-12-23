شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يصحح مساره في الليجا بثلاثية في بلد الوليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح برشلونة في الفوز بثلاثية نظيفة على مضيفه بلد الوليد، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ 15 من عمر الليجا.

سجل لبرشلونة، لينجليت في الدقيقة 21، وبرايثوايت في الدقيقة 35، وليونيل ميسي في الدقيقة 65. وبهذا الانتصار، يرفع برشلونة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر.