شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا يقترب من الرحيل عن الأرسنال بعد رباعية المان سيتي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقارير إنجليزية، عن اقتراب رحيل أرتيتا، المدير الفني لفريق الأرسنال بعد سلسلة النتائج السلبية الذي تعرض لها الفريق خلال الفترة الحالية، خاصة بعد توديعه كأس إنجلترا برباعية على يد مانشستر سيتي خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الثلاثاء.
وأكد التقرير، أن الأرسنال يتعرض لهزة فينة منذ بداية الموسم الجاري، مما ينبأ عن تغييرات في الجهاز الفني لفريق الأرسنال.
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