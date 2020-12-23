شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل: أتعجب من الهجوم على شريف إكرامي من جانب جمهور الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال علاء نبيل، لاعب المقاولون العرب السابق، إن الأهلي يعاني من مركز المهاجم الصريح خلال الفترة الماضية في ظل تواجد مروان محسن مع الفريق.

وأضاف علاء نبيل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»،:«مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، فقد ثقة الجماهير والضغوط تؤثر عليه سواء الإعلامية أو الجماهيرية».

وتابع :«مروان محسن»لازم يقلق«على مركزه في الأهلي بعد تألق محمد شريف في المباريات مع الأهلي، والأخير سيصبح النجم القادم بالقلعة الحمراء».

كما تحدث عن بيراميدز قائلا :«فريق بيراميدز، هو صاحب الميركاتو الفضل ولكنه يعاني من قلة انسجام لاعبيه، وأحمد فتحي مركزه الأساسي ظهير ايمن ولاداعي لمحاولة توظيفه في مراكز أخرى».

وتساءل قائلا :«لماذا يسلط البعض الضوء على شريف إكرامي وتهاجمه جماهير الأهلي؟ ،رمضان صبحي ليس صغيراً حتى يحدد شريف إكرامي مستقبله».