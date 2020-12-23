شكرا لقرائتكم خبر عن المان سيتي يهزم أرسنال برباعية ويتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق مانشستر سيتي إلى نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية بعد فوزه على آرسنال.

وواجه الفريقان بعضهما في إطار منافسات ربع نهائي البطولة في ملعب الإمارات حيث فاز مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف، فى مباراة شارك فيها محمد النني كأساسي وخرج في الدقيقة 66..

تقدم المان سيتي بهدف مبكر في الدقيقة 3 عن طريق جابريل جيسوس، وتمكن ألكسندر لاكازيت من تسجيل هدف تعادل آرسنال في الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

وأحرز رياض محرز الهدف الثاني لـمانشستر سيتي في الدقيقة 54، وسجل فيل فودين الهدف الثالث في الدقيقة 58 رغم أنه كان في وضعية تسلل.

وفي الدقيقة 73 أحرز إيمريك لابورت رابع أهداف الضيوف.