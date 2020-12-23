شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل : مروان محسن لازم يقلق من محمد شريف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال علاء نبيل، مدرب منتخب مصر السابق، أن محمد شريف لاعب النادي الأهلي سيصبح النجم القادم في الفريق خلال الفترة المقبلة.
واضاف نبيل، في تصريحات إعلامية، أن الأهلي يعاني من مركز المهاجم الصريح خلال الفترة الماضية في ظل تواجد مروان محسن مع الفريق.
وشدد نبيل، أن مروان محسن «لازم يقلق» على مركزه في الأهلي بعد تألق محمد شريف في المباريات مع الأهلي.
وأتم مروان محسن، يفقد ثقة الجماهير والضغوط تؤثر عليه سواء الإعلامية أو الجماهير
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الوضع في مصر
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