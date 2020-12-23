شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل: المقاولون العرب يعاني من عقم تهديفي ومن الوارد تحقيق الفوز علي النجم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال علاء نبيل، مدرب منتخب مصر السابق، أن المقاولون العرب يعاني من عقم تهديفي كبير منذ بداية الدوري و لم يحرز سوى هدف فقط خلال ثلاث مباريات.

وقال علاء، في تصريحات اعلامية، إلى أن المقاولون قدم اداء جيد امام النجم ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه ولكنه لم يحرز هدف والمباراة على ملعبه.

وأضاف نبيل، من الوارد ان يفوز المقاولون العرب على النجم في مباراة العودة على ملعب الأخير في تونس خاصة وانه سيسترد غيباته التي عانى منها في مباراة اليوم.

واشاد نبيل، بحارس المقاولون، حسن شاهين، مؤكداً علي انه قدم مباراة جيدة جدا.