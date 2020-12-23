شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشترط 7 ملايين يورو لاحتراف مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترط مسؤولو نادى الزمالك تلقى عرض بقيمة مالية قدرها 7 ملايين يورو، من أجل رحيل مصطفى محمد، مهاجم الفريق، للاحتراف الخارجى، وذلك بعدما تلقى اللاعب عرضًا من نادى سانت إتيان الفرنسى لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل، ولكن تم رفضه لضعف القيمة المالية، حيث بلغت قيمة العرض 2.5 مليون يورو.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى الزمالك اشترطوا الحصول على 7 ملايين يورو وتوفير بديل على نفس المستوى، للموافقة على رحيل مصطفى محمد، في الوقت الذي يرغب فيه اللاعب خوض تجربة الاحتراف، خاصة في ظل حصوله على وعد من قبل بتحقيق حلم الاحتراف.

ويتمسك مسؤولو الزمالك باستمرار اللاعب للحفاظ على القوام الأساسى للفريق، وفى حال الموافقة على رحيله يشترط أن يكون المقابل المادى يتناسب مع إمكانيات اللاعب وينعش خزينة النادى، من أجل إمكانية التعاقد مع مهاجم أجنبى جديد يعوض رحيل اللاعب.

في سياق آخر، يدرس مسؤولو النادى منح البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، الفرصة الأخيرة أمام الأهلى، في مباراة القمة المقبلة بالدورى الممتاز والتى من المقرر لها، الإثنين المقبل، حيث هناك اتجاه لإقالة المدير الفنى البرتغالى حال الهزيمة أمام الغريم التقليدى.

فيما أرسل مسؤولو النادى التماسًا للاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» من أجل رفع عقوبة إيقاف مصطفى محمد، مهاجم الفريق الكروى الأول، والتى وقعت على اللاعب بحرمانه من المشاركة في أول مباراتين لفريقه بدورى أبطال إفريقيا، حيث يستند الزمالك في التماسه على انسحاب جازيل، بطل تشاد، في منافسات دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى كان من المقرر أن يغيب مصطفى محمد عن مواجهتهما، إلا أن انسحاب الفريق التشادى سيجعل العقوبة مستمرة على اللاعب في أول مباراتين بالدور المقبل، وهو ما يرغب مسؤولو الأبيض في الالتماس عليه.

من ناحية أخرى، اقترب الزمالك من التعاقد مع شركة ملابس عالمية تمهيدًا لتوريد ملابس للفرق الرياضية بالنادى، حيث يقوم خالد رفعت، مدير التسويق بالنادى، بمحاولات مكثفة لإنهاء اتفاقه مع إحدى شركات الملابس العالمية ذات الاسم الكبير لتوريد الملابس الرياضية وأدوات التدريب لفرق النادى، في ظل شكوى الفرق الرياضية وخاصة فريق الكرة الأول من نوع الملابس التي يرتديها اللاعبون من الموسم الماضى.

وأضاف المصدر أن الاتفاق مع الشركة يتوقف على بعض النقاط البسيطة قبل إتمام التعاقد رسميا، وتم الاتفاق على أن تقوم الشركة بتوريد ملابس مجانًا للزمالك، دون حصول الشركة أو الزمالك على مقابل مادى من أي طرف في الصفقة، وهى الخطوة التي ستوفر على الزمالك ما يزيد على 300 ألف دولار قيمة منحة الملابس التي حصل عليها النادى مؤخرا من الشركة الراعية له.