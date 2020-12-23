شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: كهربا طول عمره أهلاوى حتى وهو بيلعب مع الزمالك وكلنا عارفين كدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حازم إمام، ظهير أيمن الزمالك، أن محمود كهربا صانع ألعاب الأهلى الحالى، معروف بانتمائه للقلعة الحمراء منذ فترة تواجده فى النادى الأبيض.

وقال حازم إمام فى تصريحات تليفزيونية إن كهربا طول عمره أهلاوى حتى أثناء لعبه فى صفوف الزمالك، وهذا أمر كان معروفا للجميع داخل النادي.

وشدد حازم إمام أن انتماء كهربا للنادى الأهلى لم يؤثر على عطائه للزمالك طوال فترة وجوده، قائلا: "كهربا كان بيموت نفسه فى الملعب طول ما هو بيلعب فى الزمالك بغض النظر عن انتمائه للأهلي".

وأضاف حازم إمام أن الزمالك في الوقت الحالى لا يضم أى لاعب ينتمى للنادى الأهلى كما يعتقد البعض، قائلا: "مفيش ولا لاعب حالى فى نادى الزمالك أهلاوي"، وعن وجود لاعبين داخل النادى الأهلى يقومون بتشجيع الزمالك قال حازم إمام: "لا أعلم ذلك حقيقى أم لا".

وتحدث حازم إمام عن نهائى دورى أبطال أفريقيا الأخيرة بين الأهلى والزمالك، مؤكدا أنه بعد هدف أفشة الثانى والذى حسم المباراة لصالح الأهلى، قام بالنظر للساعة المتواجدة فى الملعب لمعرفة الوقت المتبقى، ثم علم أن الزمالك لن يعوض بسبب اقتراب المباراة من النهاية، مشددا على أن جميع لاعبى الزمالك قاموا بالتوجه لغرفة خلع الملابس فور إعلان الحكم نهاية اللقاء.

وكشف حازم إمام رفضه لمقولة "الزمالك قادم"، مشددا على أنها ظهرت فى عام 2005 بسبب سوء الأوضاع وقتها، لكن فى الوقت الحالى أصبح الفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى وهذه الجملة لا تنطبق على الفريق نهائيا.

وأوضح حازم إمام أن الجيل الحالى للزمالك لا يتضمن أى لاعب يخشى مواجهة الأهلى عكس ما كان يحدث فى عام 2007، حيث كان يشعر بعض اللاعبين بالقلق بسبب النتائج السابقة مع الأهلي.

وشدد حازم إمام على انتظار لاعبى الزمالك لمباراة القمة القادمة فى الدورى، لمحو الهزيمة فى نهائى أفريقيا وفتح صفحة جديدة مع الجماهير، موضحا أن هذه الفترة تشهد تفوق للزمالك على الأهلى بغض النظر عن خسارة نهائى دورى الأبطال، قائلا : "الزمالك متفوق على الأهلى فى آخر 5 سنوات بالنتائج".

وأضاف حازم إمام أن جيل الأهلى السابق الذى ضم أبو تريكة وبركات كان يشهد تفوقا كاسحا للأهلى، ومنذ تولى حسام حسن تدريب الزمالك بدأ فى تكوين فريق جديد، وأصبحت الكفة متساوية ما بين الأهلى والزمالك.