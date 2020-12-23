شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى فى ذكرى انتصارات العدوان الثلاثى: كتب اسم بورسعيد كرمز لنضال الشعوب حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النادى المصرى البورسعيدى الذكرى الرابعة والستين لانتصارات بورسعيد الباسلة على العدوان الثلاثى عام 1956، مؤكدا أن هذا الانتصار كتب اسم بورسعيد بمداد من نور كرمز لنضال الشعوب حول العالم.





وكتب حساب النادى المصرى عبر تويتر: "فى الذكرى السنوية الرابعة والستين لانتصارات بورسعيد الباسلة على العدوان الثلاثى، هذا الانتصار الذى كتب اسم بورسعيد بمداد من نور كرمز لنضال الشعوب حول العالم، خالص التحية لأرواح شهدائنا الأبرار الذين خضبوا بدمائهم الزكية أرض الوطن فمنحونا شرفًا نتوارثه جيلًا بعد جيل".

من ناحية أخرى، قررت إدارة النادى المصرى صرف مكافأة إجادة للاعبيه بعد الفوز على أسوان بنتيجة 3-0 فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء الاثنين الماضى، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من عمر مسابقة الدورى العام، خاصة أن الفوز قفز بالمصرى للمركز الرابع فى جدول ترتيب فرق الدورى وهو المركز الذى يطمح الفريق فى الحفاظ عليه هذا الموسم للعودة للظهور فى البطولات الافريقية.

وافتتح النادى المصرى البورسعيدى التسجيل أمام أسوان عن طريق محمد عنتر فى الدقيقة 62 قبل أن يضيف أحمد جمعة الهدف الثانى فى الدقيقة 67 ثم اختتم أهداف أبناء المدينة الباسلة عمر كمال عبد الواحد فى الدقيقة 84 ، بهذه النتيحة صعد فريق المصرى البورسعيدى إلى المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 5 نقاط، بينما تجمد رصيد أسوان عند 6 نقاط فى المركز الثالث.