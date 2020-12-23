شكرا لقرائتكم خبر عن الزرافة "سونسن" تستقبل عريسها القادم من جنوب إفريقيا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتظار دام 11 عاما استقبلت الزرافة سونسن، التى تعيش بحديقة حيوان الجيزة رفقاءها الجدد، بعد أن أُسدل الستار على مفاوضات استمرت لعدة أشهر بوصول 3 زرافات جديدة إلى حديقة الحيوان فى الجيزة.

الزرافات الجديدة قدمت إلى مطار القاهرة على متن رحلة طائرة شحن خاصة من جنوب أفريقيا، لتعويض ما فقدته الحديقة خلال 11 عاما لواحدة من أهم الحيوانات التى تحظى بالشعبية من زوار الحديقة.

الزرافات الثلاثة الجديدة يصل عمر الواحدة منها لعامين وارتفاع الزرافة الواحدة مترين، وتمت الصفقة بعد جهد كبير خاصة فى هذا الوقت بسبب انتشار كورونا والإسراع بلحاق الزرافات الثلاثة بالرحلة الأخيرة قبل صدور قرار إغلاق لمطارات جنوب أفريقيا خوفًا من الموجة الثانية من فيروس كورونا.

الصفقة بنظام التبادل مع حديقة حيوان جوهانسبرج بارك فى جنوب أفريقيا، حيث تم توريد 3 زرافات لتنضم إلى الزرافة الوحيدة فى حديقة الحيوان فى الجيزة، وفقًا لنظام التبادل التجارى المعتمد دوليًا لحيوانات برية أخرى، تعانى الحديقة من زيادة فى أعدادها، مثل فرس نهر وبجعة .

حديقة الحيوان بالجيزة تعد من أوائل الحدائق التى استعانت بعدد من الزرافات طوال تاريخها لإرضاء الزوار، حيث شهدت الحديقة الظهور الأول للزرافة عام 1918، وذلك حتى أوائل عام 2000، حيث بلغ العدد الإجمالى للزرافات فى حديقة الحيوان بالجيزة 8 زرافات، لكنها نفقت جميعًا عام 2006 بسبب عدم تحملها برودة الطقس خلال هذه الفترة.

وفى عام 2009 قامت حديقة الحيوان باستيراد 3 زرافات هم "سوكا" و"ياسو" و"سونسون"، إلا أنه بسبب عدم تحمل درجات الحرارة الباردة، فقدت الحديقة الزرافة "سوكا" بسبب ما تعرضت له من حادث فردى، وفقدان ذكر الزراف "ياسو" وبقيت الزرافة "سونسون" تنتظر الوافد الجديد من جنوب أفريقيا لاستكمال مجموعة الزرافات فى حديقة الحيوان.

حديقة حيوان الجيزة انتهت من تجهيز بيت الزرافات الجديد على مساحة تزيد عن فدانين، والذى يعد من الأماكن الأكثر استقبالاً للزوار بأحدث تصميم طبقا للاشتراطات الدولية، نظرا لحجمها الكبير الذى يجعلها أطول الحيوانات البرية.