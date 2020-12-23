شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يستقبلان منتخب الجودو أبطال أفريقيا بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، فى مطار القاهرة الدولى، بعثة منتخب الجودو بطل البطولة الأفريقية الـ41 للجودو التى أقيمت فى مدغشقر مؤخرا. وحرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على التواجد فى مطار القاهرة الدولى لاستقبال البعثة فى حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وفى حضور مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة المهندس مطيع فخر الدين. شهد استقبال بعثة منتخب الجودو تكريما بالورود بعد تحقيق لقب بطولة أفريقيا برصيد تسع ميداليات بواقع خمس ميداليات ذهبية وميداليتان فضيتان وميداليتان برونزيتان. وأكد المهندس هشام حطب أن منتخب الجودو شرف الرياضة المصرية وتغلب على العديد من الصعاب، وتحقيق لقب البطولة الأفريقية دليل على الاستعداد الجيد وتنفيذ خطط الاستعداد التى تم وضعها خلال الفترة الماضية، وما زلنا ننتظر المزيد والمزيد من منتخب الجودو وكل المنتخبات، خاصة فى الحدث الأكبر دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.











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