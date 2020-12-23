شكرا لقرائتكم خبر عن القيد الجديد .. مدحت عبد الهادى عن زيادة القوائم لـ35 لاعبا : قرار يضر الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق مدحت عبد الهادى المدرب العام لفريق الزمالك، على قرار اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، بفتح باب القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021، مع إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول لتصبح القائمة 35 لاعبا بدلا من 30 فقط، مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا، والاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.

أوضح عبد الهادى فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إن هذا القرار يعود بالضرر على الجميع، حيث يتمنى كل مدير فنى أن يقود تدريب أقل عدد من اللاعبين، حتى يتمكن من إعدادهم بشكل جيد، ويتمكن من متابعتهم والإهتمام بهم جميعًا، بخلاف أن قرار زيادة قوائم اللاعبين سيضرهم أيضًا خاصة وإن الفريق الذى يشارك يضم 11 لاعبًا فقط، مع إجراء 5 تغييرات، الأمر الذى قد يؤثر على مستوى بعض اللاعبين الذين لا يشاركون.

قال مدرب الزمالك: "كل مدير فنى يتمنى يدرب 20 لاعبًا فقط بدلاً من 25، أو يقوم بتدريب 25 لاعبًا بدلاً من 30، لكن تلك الزيادة غير طبيعية، والأمر يضر الجميع، وكان ممكن أن يتم زيادة القوائم فى فرق قطاعات الناشئين وليس الفريق الأول".

فى السياق ذاته، تتقدم اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد بطلب لوزارة الرياضة ومجلس الوزراء من أجل الحصول على استثناء لإقامة الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة، فى ظل قرار إيقاف الجمعيات العمومية العادية وغير العادية حالياً بسبب فيروس كورونا المستجد.