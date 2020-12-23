الإسماعيلى: طريقة لعب طلعت يوسف تتناسب مع الدراويش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمى لنادى الإسماعيلى، أن طلعت يوسف المدير الفنى الجديد سيتواجد اليوم الأربعاء فى تدريبات الفريق لقيادة الدراويش يوم الجمعة المقبل أمام البنك الأهلي.
وقال المتحدث الرسمى لنادى الإسماعيلى: "وهبة قاد تدريب الفريق اليوم لحين حضور طلعت يوسف اليوم الأربعاء والمفاوضات معه لم تأخذ وقتا طويلا ووافق على تدريب الفريق، ودائما طلعت يوسف كان المرشح الأول لتدريب الإسماعيلى وطريقة لعبه تتناسب مع طريقة لعب الدراويش".
وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الكرة تكليف الكابتن طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق الأول، والكابتن محمد وهبة مدرب عام والكابتن سعفان الصغير مدربا لحراس المرمى، والدكتور أحمد عبد اللطيف مخطط أحمال، جاء هذا بعد اجتماع المهندس إبراهيم عثمان مع الكابتن طلعت يوسف، والذى تم الاتفاق فيه على العديد من النقاط وإليه العمل بالمرحلة المقبلة وكيفية عودة الإسماعيلى لمكانه الطبيعى منافسا على جميع البطولات.
وقرر مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الفريق الأول إقالة الجهاز الفنى بقيادة ريكاردو، وسيتم الإعلان عن الجهاز الجديد خلال ساعات.
وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 13 مباراة قبل رحيله فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر خمسة مواجهات وأحرز 15 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.
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